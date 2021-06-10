Исполком МОК рекомендовал признать полное соответствие Международной федерации самбо

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил признать полное соответствие Олимпийской хартии Международной федерации самбо (FIAS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIAS.

Самбо получило временное признание МОК в ноябре 2018 года.

По сообщению пресс-службы МОК, исполнительный комитет также предложил полностью признать соответствующими Международный союз чирлидинга, Международную федерацию любительского муай-тай, Международную федерацию айсштока, Международную ассоциацию кикбоксерских организаций и Всемирную федерацию лакросса. Эти федерации ранее также получили временное признание.

Окончательное решение будет принято на сессии МОК 21 июля в Токио.

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.