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Летние неолимпийские виды спорта

Исполком МОК рекомендовал признать полное соответствие Международной федерации самбо

Также было предложено признание еще пяти спортивных федераций
Антон Новодережкин/ТАСС
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил признать полное соответствие Олимпийской хартии Международной федерации самбо (FIAS). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIAS.

Самбо получило временное признание МОК в ноябре 2018 года.

По сообщению пресс-службы МОК, исполнительный комитет также предложил полностью признать соответствующими Международный союз чирлидинга, Международную федерацию любительского муай-тай, Международную федерацию айсштока, Международную ассоциацию кикбоксерских организаций и Всемирную федерацию лакросса. Эти федерации ранее также получили временное признание.

Окончательное решение будет принято на сессии МОК 21 июля в Токио.

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.

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Летние неолимпийские виды спорта
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