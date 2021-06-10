Россиянин Иванюк выиграл этап Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

ТАСС, 10 июня. /ТАСС/. Россиянин Илья Иванюк стал победителем в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Италии. Российский спортсмен показал результат 2,33 метра.

Второе место занял австралиец Брэндон Старк, третьим стал итальянец Джанмарко Тамбери. Первая тройка спортсменов показала одинаковый результат, но Иванюк взял высоту с первой попытки, Старк - со второй, а Тамбери - с третьей.

Иванюку принадлежит лучший результат сезона в мире. На чемпионате Смоленской области 17 мая российский спортсмен взял высоту 2,37 метра. 28 мая он с результатом 2,33 метра победил на этапе Бриллиантовой лиги в Катаре.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации.

Иванюку 28 лет. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также завоевал серебряную медаль на Европейских играх в Минске.