Кущенко: сезон Единой лиги ВТБ получился успешным, несмотря на сложности

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ выдался успешным, хотя по его ходу и были сложности, в том числе связанные с пандемией коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

ЦСКА в четверг стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв в финальной серии до трех побед казанский УНИКС со счетом 3-0. В регулярном чемпионате клуб стал четвертым.

"Стоит поблагодарить УНИКС, который показал, что является хорошей командой и сегодня до конца держал интригу. ЦСКА было непросто, и точка в сезоне получилась яркой, - сказал Кущенко. - Казанские игроки показали характер и профессионализм в третьей игре серии".

"Сезон получился сложным, в том числе из-за пандемии, интригующим, но в целом для нас удачным. Мы смогли в очень непростых условиях провести Матч звезд. Наши клубы, игравшие в Европе, почти все дошли до серьезных финальных частей своих турниров", - добавил собеседник ТАСС.

ЦСКА в девятый раз подряд победил в турнире и в 11-й в истории. Армейцы провели последний матч в Универсальном спортивном комплексе (УСК) ЦСКА имени Александра Гомельского, который будет снесен летом. "Получилась очень сердечная история с прощанием с УСК, лично для меня трогательная. Столько лет было проведено в этом зале, столько воспоминаний и эмоций", - добавил Кущенко.