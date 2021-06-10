{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлет Иванюк прокомментировал победу на этапе Бриллиантовой лиги в Италии

Россиянин стал первым с результатом 2,33 м

ТАСС, 10 июня. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк отметил хорошие погодные условия на этапе Бриллиантовой лиги в Италии, где он одержал победу. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба турнира.

В четверг Иванюк с результатом 2,33 м стал победителем этапа.

"Сегодня было хорошее соревнование, я действительно счастлив. Погода была хорошей, ни дождя, ни ветра - словно в помещении", - сказал Иванюк.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации.

Иванюку 28 лет. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также завоевал серебряную медаль на Европейских играх в Минске.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Евро-2020
Футбол против коронавируса. Евро постарается заставить болельщиков забыть о пандемии
В первом матче турнира в Риме встретятся команды Италии и Турции
Футбол против коронавируса.
Читать полностью