Легкоатлет Иванюк прокомментировал победу на этапе Бриллиантовой лиги в Италии

ТАСС, 10 июня. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк отметил хорошие погодные условия на этапе Бриллиантовой лиги в Италии, где он одержал победу. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба турнира.

В четверг Иванюк с результатом 2,33 м стал победителем этапа.

"Сегодня было хорошее соревнование, я действительно счастлив. Погода была хорошей, ни дождя, ни ветра - словно в помещении", - сказал Иванюк.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации.

Иванюку 28 лет. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, также завоевал серебряную медаль на Европейских играх в Минске.