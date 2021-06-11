Футбол против коронавируса. Евро постарается заставить болельщиков забыть о пандемии

ТАСС, 11 июня. Обширная география и искаженный пандемией формат - главные отличительные особенности стартующего в пятницу чемпионата Европы по футболу. Состояться он должен был еще в прошлом году, однако новая коронавирусная инфекция вынудила отложить старт праздника европейского футбола, интерес к которому проявляют во всем мире. Перенос сроков проведения также добавляет уникальности турниру - прежде Евро ни разу не откладывалось. За всю 60-летнюю историю турнира. Именно круглая дата послужила основанием для проведения чемпионата в непривычном формате - с привлечением более десятка стран в качестве его организаторов. Прежде турнир проходил максимум на территории двух государств. Старт и развитие Первый матч Евро будет сыгран в Риме. 11 июня на поле "Олимпийского стадиона" выйдут команды Италии и Турции, встреча начнется в 22:00 мск. Днем позже будет сыгран матч двух других команд группы A - сборных Уэльса и Швейцарии.

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В турнире во второй раз в истории примут участие 24 команды - до 2016 года в финальной части Евро играли 16 сборных. Участники турнира разделены на шесть квартетов. В плей-офф выйдут сборные, занявшие в группах первое и второе места, а также четыре лучшие команды из числа тех, что станут третьими. Плей-офф начнется 26 июня с 1/8 финала. В финальную часть турнира пробились практически все ведущие сборные Европы. Обращает на себя внимание только отсутствие команд Греции, которая является победителем турнира 2004 года, и Исландии, дошедшей на чемпионате Европы 2016 года во Франции до четвертьфинала.

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Сборная России пробилась в финальную стадию чемпионата Европы в пятый раз подряд. Ее лучшим достижением является третье место, занятое в 2008 году под руководством нидерландца Гуса Хиддинка. Тогда российские футболисты впервые сумели преодолеть групповой этап, прежде этого удавалось добиться только в советские времена. Сборная СССР является первым победителем чемпионата Европы (1960 год), также советская команда трижды занимала второе место (1964, 1972, 1988). Два из трех матчей группового этапа российские футболисты сыграют в Санкт-Петербурге - с лучшей командой мира по рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА) сборной Бельгии (12 июня) и с командой Финляндии (16 июня). С датчанами - третьим соперником по группе - россияне встретятся 21 июня в Копенгагене. Российские болельщики на эту игру приехать не смогут, поскольку в Дании продолжают действовать жесткие антиковидные ограничения. Организационные трудности Санкт-Петербург дополнительно примет три игры турнира. Они были перенесены из Ирландии, которая не смогла принять Евро в связи с пандемией. Речь идет о мачтах группы E: Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Швеция - Польша (23 июня). Санкт-Петербург также примет матч соперников российской сборной по групповому этапу - команд Финляндии и Бельгии (21 июня).

2 июля в Санкт-Петербурге пройдет один из четвертьфинальных матчей. Не исключен вариант, что в нем сыграет команда Украины, выступающая в группе С. Это произойдет, если из групп вместе с ней выйдут третьи команды квартетов A, B, D; A, B, E; A, B, F; B, D, E или D, E, F. Это пять из 15 возможных вариантов выхода команд с третьих мест, при этом украинцы еще должны победить в матче 1/8 финала. В случае любого из пяти описанных вариантов украинцы в первом раунде плей-офф сыграют с победителем группы F, где выступают команды Венгрии, Германии, Португалии и Франции.

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Во вторник Российский футбольный союз (РФС) отправил письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором обратил внимание на политический лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", изображенный на форме сборной Украины. В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы для участия в чемпионате политический лозунг украинских националистов "Героям слава!", изображенный на внутренней стороне маек. Вместе с тем УЕФА подтвердил решение оставить на передней части футболки контур Украины, включающий Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. УЕФА также подтвердил, что лозунг на внешней стороне футболки "Слава Украине!", утвержденный в 2018 году, сам по себе может рассматриваться как неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на экипировке украинской команды. Помимо Санкт-Петербурга, Рима и Копенгагена, матчи Евро примут Лондон, Бухарест, Будапешт, Мюнхен, Баку, Глазго, Амстердам и Севилья, которая после начала пандемии заменила другой испанский город Бильбао. Полуфинал и финал турнира пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Пандемия коронавируса вынудила организаторов отказаться от полной заполняемости арен, ограничившись 50% от вместимости стадионов. При этом возможность допуска зрителей на трибуны для городов была одним из главных условий сохранения права принимать матчи турнира. Расклад сил Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии. В 2016 году она обыграла принимавших турнир французов, которые два года спустя победили на чемпионате мира в России. Сборная Франции и сейчас является одним из главных претендентов на чемпионство.

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Традиционно на победу будут претендовать немцы, которые проведут последний турнир под руководством Йоахима Лева. Специалист возглавляет сборную Германии с 2006 года, при нем команда семь лет назад стала чемпионом мира. Рекорд по числу побед в чемпионате Европы немцы делят с испанцами - по три. При этом команда Германии - единственная, которая сыграет на 13-м чемпионате Европы подряд. К фаворитам предстоящего Евро также можно отнести сборные Англии, Италии, Бельгии и Португалии. Для капитана португальской сборной Криштиану Роналду предстоящий Евро может стать заключительным в карьере. В 2024 году одному из лучших игроков современности будет 39 лет. Следующий чемпионат Европы пройдет в Германии, УЕФА пока не собирается еще раз проводить турнир во всеевропейском формате. Не исключено, что к нему вернутся через 39 лет, когда чемпионат Европы будет праздновать 100-летний юбилей.

Чемпионат Европы по футболу. Группа А № Команда И В Н П М О 1 Италия 0 0 0 0 0-0 0 2 Швейцария 0 0 0 0 0-0 0 3 Турция 0 0 0 0 0-0 0 4 Уэльс 0 0 0 0 0-0 0

Чемпионат Европы по футболу. Группа B № Команда И В Н П М О 1 Бельгия 0 0 0 0 0-0 0 2 Дания 0 0 0 0 0-0 0 3 Россия 0 0 0 0 0-0 0 4 Финляндия 0 0 0 0 0-0 0

Чемпионат Европы по футболу. Группа С № Команда И В Н П М О 1 Австрия 0 0 0 0 0-0 0 2 Нидерланды 0 0 0 0 0-0 0 3 Северная Македония 0 0 0 0 0-0 0 4 Украина 0 0 0 0 0-0 0

Чемпионат Европы по футболу. Группа D № Команда И В Н П М О 1 Хорватия 0 0 0 0 0-0 0 2 Чехия 0 0 0 0 0-0 0 3 Англия 0 0 0 0 0-0 0 4 Шотландия 0 0 0 0 0-0 0

Чемпионат Европы по футболу. Группа E № Команда И В Н П М О 1 Польша 0 0 0 0 0-0 0 2 Словакия 0 0 0 0 0-0 0 3 Испания 0 0 0 0 0-0 0 4 Швеция 0 0 0 0 0-0 0