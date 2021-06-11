"Это все". Баскетбольный ЦСКА победил в Единой лиге ВТБ и простился с домашней ареной

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА в девятый раз подряд стали победителями Единой лиги ВТБ. В решающем, третьем матче серии, прошедшем в Москве и ставшем последним для Универсального спортивного комплекса (УСК) ЦСКА имени Александра Гомельского, который будет снесен летом. Армейцы со счетом 89:81 победили казанский УНИКС.

После игры прошло награждение, включившее в себя трогательную церемонию прощания с ареной под песню "Это все" группы ДДТ. Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, общаясь с журналистами после игры, признался, что ему грустно прощаться с исторической ареной. "Я впервые в этот зал пришел в 1976 году, много чего помню. Отлично помню матч ЦСКА с ленинградским "Спартаком". Много чего хорошего было, перед глазами у меня сейчас, почему-то, стоит [Траджан] Лэнгдон, который в почти в проигранном здесь матче с "Миланом", когда играли отвратительно и в конце проигрывали два очка, за 2,5 секунды до сирены с одного шага с центрального круга попал... Грустно, но, слава богу, ЦСКА продолжит свое существование, такое же победное, как до этого", - сказал Иванов.

Красно-синие неизменно выигрывают титул с 2012 года. Самым ценным игроком финальной серии стал армеец Дэниэл Хэккетт. ЦСКА занял четвертое место в регулярном чемпионате, УНИКС стал третьим. Армейцы в первом раунде плей-офф переиграли "Нижний Новгород" (2-1), а затем прошли победителя регулярного чемпионата петербургский "Зенит" (3-1); команда из Казани в первом раунде плей-офф победила польский клуб "Зелена Гура" (2-0), а в полуфинале оказалась сильнее краснодарского "Локомотива-Кубани" (3-0).

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, подводя итоги сезона, отметил, что он получился успешным, несмотря на многочисленные сложности. "Стоит поблагодарить УНИКС, который показал, что является хорошей командой, сегодня до конца держал интригу. ЦСКА было непросто, точка в сезоне получилась яркой, - сказал Кущенко. - Казанские игроки показали характер и профессионализм в третьей игре серии".

"Сезон получился сложным, в том числе из-за пандемии, интригующим, но в целом для нас удачным. Мы смогли в очень непростых условиях провести Матч звезд. Наши клубы, игравшие в Европе, почти все дошли до серьезных финальных частей своих турниров", - добавил собеседник ТАСС.

Прошлый турнир не был доигран из-за пандемии коронавируса, чемпион не был определен. В шестой раз красно-синие выиграли Единую лигу ВТБ под руководством Димитриса Итудиса, который работает в команде с 2014 года.

"Химки" - разочарование сезона

Единая лига ВТБ была создана в 2008 году. Победителями чемпионата также однажды становились подмосковные "Химки" (2011). УНИКС трижды становился серебряным призером Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016), еще три раза команде доставались бронзовые медали (2011, 2014, 2019). Иванов отметил, что главным разочарованием сезона стал подмосковный клуб.