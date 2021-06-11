Бывший футболист "Спартака" Моцарт стал главным тренером "Крузейро"

Контракт с 41-летним специалистом подписан до конца сезона-2021/22. На этом посту Моцарт сменит бразильца Фелипе Консейсау.

ТАСС, 11 июня. Бразилец Моцарт назначен на пост главного тренера футбольного клуба "Крузейро". Об этом сообщает пресс-служба бразильской команды.

Ранее Моцарт возглавлял бразильские ССА и "Шапекоэнсе". В качестве игрока он выступал за бразильские "Коритибу", "Фламенго", "Палмейрас", итальянские "Реджину" и "Ливорно", а также московский "Спартак". В составе красно-белых Моцарт провел 106 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 21 результативную передачу. Вместе с московским клубом он трижды становился серебряным призером чемпионата России (2005, 2006, 2007).

"Крузейро" выступает во втором по силе бразильском дивизионе. Команда занимает последнее место в турнирной таблице с двумя поражениями в двух матчах.