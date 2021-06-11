"Вегас" стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли

"Вегас" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и во второй раз подряд вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет против канадского "Монреаля". Первая встреча пройдет в ночь на 15 июня. В другом полуфинале встретятся "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа", стартовый матч серии состоится 13 июня.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. 6 июня правительство Канады разрешило американским клубам НХЛ приезжать в страну для участия в матчах Кубка Стэнли. Телеканал Би-би-си уточнил, что из США хоккеисты и сотрудники клубов будут прилетать на частных самолетах, а проживать они будут в специальных отелях, из которых могут выходить только для того, чтобы попасть на арену.