"Вегас" стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли

ТАСС, 11 июня. "Вегас" дома обыграл "Колорадо" со счетом 6:3 в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У "Вегаса" шайбы забросили Ник Холден (2-я минута), Уильям Карлссон (16), Киган Колесар (35), Алекс Пьетранжело (40), Уильям Каррье (52), Макс Пачиоретти (57, в пустые ворота). В составе "Колорадо" отличились Девон Тейвз (1), Микко Рантанен (24), Андре Бураковски (37), российский нападающий Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями.
"Вегас" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и во второй раз подряд вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет против канадского "Монреаля". Первая встреча пройдет в ночь на 15 июня. В другом полуфинале встретятся "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа", стартовый матч серии состоится 13 июня.
Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. 6 июня правительство Канады разрешило американским клубам НХЛ приезжать в страну для участия в матчах Кубка Стэнли. Телеканал Би-би-си уточнил, что из США хоккеисты и сотрудники клубов будут прилетать на частных самолетах, а проживать они будут в специальных отелях, из которых могут выходить только для того, чтобы попасть на арену.
"Колорадо" занял первое место в таблице Западного дивизиона и стал победителем регулярного чемпионата, "Вегас" расположился на второй строчке в дивизионе. В первом раунде "Колорадо" победил "Сент-Луис" (4-0), "Вегас" одолел "Миннесоту" (4-3). В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходил внутри четырех дивизионов до финалов конференций.
"Вегас" был основан в 2017 году и выступает в НХЛ с сезона-2017/18. В первом же розыгрыше Кубка Стэнли команда дошла до финала, где уступила "Вашингтону" (1-4). В прошлом сезоне "Вегас" стал победителем Тихоокеанского дивизиона по итогам регулярного чемпионата и вышел в финал Западной конференции, однако в пяти играх проиграл "Далласу" (1-4).