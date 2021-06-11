Чернышенко и Матыцин провели встречу с главой Международной федерации мотоспорта

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провел встречу с президентом Международной федерации мотоциклетного спорта (FIM) Хорхе Виегасом в преддверии старта первого этапа чемпионата мира по мотокроссу, который пройдет в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера.

Также во встрече приняли участие министр спорта Олег Матыцин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства, член попечительского совета Федерации мотоциклетного спорта России (ФМСР) Ирек Файзуллин, председатель попечительского совета ФМСР Евгений Дитрих, президент ФМСР Александр Джеус, генеральный директор Infront Moto Racing Давид Луонго.

"Россия в пятый раз принимает соревнования по мотокроссу. В этом году к нам приедут спортсмены из 20 стран мира - Швейцарии, Бельгии, Великобритании, Германии, Австралии, Италии, Испании и других. Чемпионат пройдет в Краснодарском крае, в очень живописном месте, - сказал Чернышенко. - Уверен, что зрители и участники получат удовольствие от мероприятия. Мы со своей стороны организовали подготовку трассы, медицинское сопровождение и всю сопутствующую инфраструктуру для соревнований".

Президент FIM Виегас поблагодарил правительство за гостеприимство, а также отметил готовность федерации сотрудничать в развитии мотоциклетного спорта.

Первый этап чемпионата мира пройдет с 11 по 13 июня в Краснодарском крае. В соревнованиях примут участие 72 спортсмена, заявленные в двух категориях (MX2 и MXGP).