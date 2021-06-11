Матчи и события Евро-2020 в Петербурге будут освещать более 700 журналистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Матчи чемпионата Европы по футболу и события, связанные с турниром, в Санкт-Петербурге будут освещать более 700 журналистов, в том числе около 100 иностранных. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Петербурга Александр Беглов во время посещения городского пресс-центра Евро-2020.

"В петербургском пресс-центре аккредитовалось более чем 700 журналистов и блогеров. Из них почти 100 - иностранные. Все они смогут следить за всеми играми чемпионата прямо отсюда. Также здесь будут работать и волонтеры. Здесь созданы все необходимые условия для журналистов", - сказал он после осмотра пресс-центра, который начинает свою работу в пятницу.

Городской пресс-центр - это совместный проект оргкомитета Евро-2020 и комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга. Городской пресс-центр состоит из зала для пресс-конференций и брифингов, рабочей зоны СМИ с бесплатным wi-fi и трансляциями матчей, презентационной зоны и буфета. Один из залов пресс-центра посвящен Петербургу.

По будням и в дни матчей в пресс-центре будут проходить различные тематические мероприятия как в традиционном формате, так и в режиме онлайн. К брифингам онлайн смогут подключиться журналисты из любой точки мира.