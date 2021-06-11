"Ростов" арендовал у "Динамо" Комличенко

ТАСС, 11 июня. Нападающий футбольного клуба "Динамо" Николай Комличенко перешел на правах аренды в "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.

Арендное соглашение рассчитано на один сезон, "Ростов" получил право на выкуп игрока. Комличенко перешел в "Динамо" из чешской "Млады-Болеслав" в январе 2020 года, подписав контракт до конца сезона-2023/24.

"Рад присоединиться к "Ростову", это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон. Мои цели - играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата. Очень хотелось поработать с Валерием Карпиным, которого считаю одним из лучших российских тренеров", - отметил Комличенко.

В прошедшем сезоне он провел за бело-голубых 27 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Комличенко 25 лет. Он является воспитанником "Краснодара". Летом 2017 года был отдан в аренду на 1,5 года в "Младу-Болеслав", в январе 2019 года чешский клуб выкупил права на футболиста. По итогам сезона-2018/19 Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 29 мячей в 32 матчах, а также был признан лучшим нападающим и лучшим легионером турнира. В составе сборной России он провел три матча и забил один гол. В заявку на чемпионат Европы не вошел.