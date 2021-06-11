Клишина не выступит на легкоатлетическом турнире в Твери 13 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина не примет участие в турнире, который пройдет в Твери 13 июня. Об этом ТАСС сообщил организатор турнира Роман Маренков.

13 июня в Твери состоится фестиваль Athletics League, в котором выступят прыгуны с шестом и в длину. В женских соревнованиях примет участие чемпионка мира 2014 года в прыжках в длину в помещении и действующая чемпионка России в прыжках в длину Полина Лукьяненкова.

"Дарья Клишина сейчас готовится к Олимпийским играм, это самый главный старт сезона для нее, и все ее действия направлены на то, чтобы быть в Токио в оптимальной форме, - сказал Маренков. - Перенос ряда стартов в Европе, на которых Клишина планировала выступить, на более поздний срок и неподтверждение своего участия в некоторых из них сделали нецелесообразным выезд из США для готовящейся к Олимпиаде спортсменки. Ей пришлось также пожертвовать турниром в родной Твери, где она очень хотела выступить", - сказал Маренков.

Клишиной 30 лет, она является двукратной чемпионкой Европы в помещении, победительницей командного чемпионата Европы, бронзовым призером чемпионата Европы, чемпионкой Универсиады в Казани. С 2013 года живет и тренируется в США, летом 2016 года спортсменка получила бессрочный нейтральный статус, дающий право выступать на международных стартах.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.