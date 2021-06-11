В Румынии заявили о готовности страны к матчам Евро-2020

БУХАРЕСТ, 11 июня. /ТАСС/. Румыния готова принять начинающийся в пятницу чемпионат Европы по футболу. "Национальная сборная не смогла выйти в финальный турнир, - отмечает Радио Румынии, - и поэтому страна участвует в празднике футбола не на стадионе с командой, а стадионами, подготовленными для других".

В Бухаресте будет проведено всего 4 матча. На первых трех играх Национальный стадион будет заполнен зрителями на 25%, а на матче 1/8 финала - на 50% или 25 тыс. зрителей.

"Не буду говорить о процентах, но скажу, что мы довольны общим уровнем подготовки, - сказал на пресс-конференции менеджер Национального стадиона от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в период финального турнира россиянин Тарас Муковоз. - Проведена большая работа, приложены большие усилия как командой УЕФА, так и местными властями". "Стадион обеспечивает безопасность работников и зрителей, которых ждут в воскресенье на первый матч, - добавил он. - Стадион выглядит сегодня совершенно иначе [чем прежде], и мы надеемся, что все будет хорошо".

Затраты Румынии на организацию матчей чемпионата превышают €200 млн. Доходы от проведения матчей турнира, по предварительным оценкам, могут достигнуть €4 млн. Кроме того, в Бухаресте останется инфраструктура, в том числе железнодорожная линия, связывающая город с аэропортом имени Анри Коандэ. Ожидается, что в Бухарест на матчи чемпионата приедут около 60 тыс. иностранных болельщиков (в 2019 году прогнозировалось примерно 100 тыс.).

На Национальном стадионе запланированы матчи Австрия - Северная Македония (13 июня), Украина - Северная Македония (17 июня), Украина - Австрия (21 июня), а также встреча 1/8 финала между командой - победительницей группы F и командой, занявшей третье место в группе А, В или С (28 июня).

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.