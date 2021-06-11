Бывший хоккеист "Ак Барса" Доус подписал контракт с германским клубом "Адлер Мангейм"

ТАСС, 11 июня. Бывший хоккеист клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" Найджел Доус подписал двухлетний контракт с германским клубом "Адлер Мангейм". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до 2023 года.

Доусу 36 лет. В начале сезона-2020/21 хоккеист подписал однолетний контракт с "Ак Барсом". В прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 47 играх, в которых набрал 43 (23 гола + 20 передач) очка. В плей-офф хоккеист провел 14 матчей, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Ранее Доус провел два сезона в екатеринбургском "Автомобилисте" и восемь сезонов в казахстанском "Барысе". Хоккеист также выступал за клубы Национальной хоккейной лиги "Монреаль", "Атланта", "Калгари", "Финикс" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

"Адлер Мангейм" является восьмикратным чемпионом Германии. По результатам прошедшего сезона клуб занял первое место в группе "Юг" и вышел в плей-офф, где вылетел на стадии полуфинала, проиграв в серии "Гриззлис Вольфсбург" со счетом 1-3.