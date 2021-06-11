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КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина Буше перешел в ярославский "Локомотив"

"Авангард" хотел сохранить форварда, но не смог повторить условия, предложенные ярославским клубом
Рид Буше Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Рид Буше
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 11 июня. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" обменял канадского нападающего Рида Буше в "Локомотив" на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба омской команды.

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"Буше показал отличную игру в прошедшем сезоне, и мы, конечно, сделали ему максимально возможное предложение в рамках потолка зарплат. Однако игрок его отклонил, получив другое предложение из "Локомотива", - сказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков. - Мы имели возможность оставить права на Буше у себя и не позволить ему перейти в другой клуб КХЛ, однако посчитали, что так поступить с Ридом будет неправильно. Поэтому было принято решение произвести с "Локомотивом" обмен".

В то же время омский клуб продлил контракт на один год с защитником Оливером Каски. В прошедшем сезоне финн принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых набрал 44 (16 голов + 28 голевых передач) очка.

"Авангард" в сезоне-2020/21 стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4-2.

Буше 27 лет, он стал игроком "Авангарда" прошлым летом, подписав контракт на один сезон. В 51 матче регулярного чемпионата он набрал 48 (24 гола + 24 результативные передачи) очков. В плей-офф провел 21 встречу и набрал 17 очков (8+9).

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