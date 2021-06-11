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Евро-2020

Сорокин ожидает достаточно большое количество иностранных болельщиков на Евро в Петербурге

Глава оргкомитета российской части турнира отметил хорошую реализацию билетов на полученные городом дополнительные матчи
Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Иностранные болельщики будут присутствовать в достаточном количестве на матчах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, хотя их будет меньше, чем на чемпионате мира в 2018 году. Об этом сказал в пятницу генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин на пресс-конференции, посвященной началу работы городского пресс-центра.

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Он отметил, что продолжается продажа билетов на три дополнительных матча, которые перенесли в Петербург.

"Билеты на матчи у нас проданы очень хорошо, констатируем полную продажу на 4 матча, которые изначально планировались в Санкт-Петербурге, продолжается продажа на дополнительные три матча, которая началась 2 июня, и уже продажи на очень хорошем уровне. Это говорит, что в России любят футбол. Будут и иностранные болельщики - может быть, не на том уровне, как на чемпионате мира, но при этом их будет достаточно, и для них тоже сделано все возможное - для их комфорта и яркого пребывания в Петербурге", - сказал Сорокин.

Он добавил, что для болельщиков обеспечен безвизовый въезд, бесплатный проезд по городу, созданы фан-зоны, в городе открыты для посещения учреждения культуры и рестораны.

Матчи Евро-2020 в Петербурге

Санкт-Петербург среди городов, принимающих Евро-2020, оказался вторым по количеству матчей. Он примет семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Трибуны на время матчей разрешено заполнять на 50%, на каждый матч будет допущено до 30,5 тыс. болельщиков. На стадионе обязательно ношение масок, на матчах предусмотрена шахматная рассадка, социальная дистанция, термометрия. Все сотрудники и волонтеры проходят регулярное ПЦР-тестирование.

Разрешенную 50-процентную заполняемость стадиона отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. "О заполняемости стадиона, можно говорить так же, как "стакан наполовину пуст или наполовину полон". Здесь надо все-таки радоваться, что у нас 50%, а за счет дополнительных фан-зон в Санкт-Петербурге и еще в 11 городах это количество стократно возрастет", - считает министр.

По словам Сорокина, при подготовке мероприятий чемпионата все города-участники оказались в одинаковом положении, и большая часть работы была связана с антиковидной безопасностью.

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"Все города на протяжении последних месяцев решали достаточно сложные дилеммы, находили очень тонкий баланс между конфигурацией и духом турнира и обеспечением безопасности для самих граждан. Этим балансом определялись те или иные решения, которые каждый город для себя принял. Это довольно сложный комплекс мер, подчас сложный выбор", - сказал он.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах.

 

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