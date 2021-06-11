Сборная России избежала новых случаев заражения ковидом после изоляции Мостового

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу избежала новых случаев заражения коронавирусной инфекцией после изоляции игрока команды Андрея Мостового. Об этом на пресс-конференции перед первым матчем российской команды на чемпионате Европы заявил ее главный тренер Станислав Черчесов.

Евгеньев заменил выбывшего из-за коронавируса Мостового в заявке сборной России на Евро

На эту тему

В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева.

"За исключением Мостового, у остальных футболистов сборной России отрицательные результаты ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции", - заявил Черчесов.

Встреча между сборными России и Бельгии пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.