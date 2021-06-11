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Евро-2020

Сборная России избежала новых случаев заражения ковидом после изоляции Мостового

Ранее Андрея Мостового из-за положительного теста заменили в заявке на Романа Евгеньева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу избежала новых случаев заражения коронавирусной инфекцией после изоляции игрока команды Андрея Мостового. Об этом на пресс-конференции перед первым матчем российской команды на чемпионате Европы заявил ее главный тренер Станислав Черчесов.

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В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева.

"За исключением Мостового, у остальных футболистов сборной России отрицательные результаты ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции", - заявил Черчесов.

Встреча между сборными России и Бельгии пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.

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