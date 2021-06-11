Автор лучшего гола на Евро-2020 получит от Покраса Лампаса эксклюзивный NFT-трофей

"Прямо сейчас здесь порядка 4-5 языков, но, поскольку в чемпионате принимает участие 24 страны, их количество станет больше. Я уверен, что этот трофей в единичном ключе станет действительно ценным объектом для коллекционирования и для цитирования, потому что это действительно впервые в истории мирового футбола происходит", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Футболист, который забьет самый красивый гол чемпионата Европы, получит эксклюзивный приз от известного российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса в виде оцифрованной инсталляции 432 мячей в формате NFT-токена. Об этом в пятницу рассказал журналистам художник.

В инсталляции зашифрованы такие слова, как дружба, равенство, здоровье, мир, победа и честь. Лампас планирует закончить ее в субботу вечером. До 27 июня каждый посетитель фан-зоны на Конюшенной площади сможет увидеть ее своими глазами. Автора самого красивого гола определит народное голосование на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Имя футболиста художник изобразит на последнем мяче композиции.

Оцифрованная версия современного арт-объекта в виде NFT-токена появится уже после того, как арт-инсталляция перестанет существовать как физический объект. Награда будет вручена автору лучшего гола турнира, а в экспозицию штаб-квартиры УЕФА будет передана голограмма награды.

Для Покраса Лампаса это уже не первый подобный эксперимент, его первой работой в сфере криптоарта стала оцифрованная фотография Чиркейской ГЭС. В марте 2021 года он продал свою работу в формате NFT-токена за $28 тыс.

Идеолог каллиграфутуризма

Покрас Лампас - российский художник-каллиграф, являющийся идеологом нового направления в искусстве - "каллиграфутуризм". Свои работы он создает при помощи символов разных алфавитов, расписывая холсты словами в определенной стилистике. Художник работает с арт-проектами по всему миру, устраивает перформансы и мастер-классы.

В 2015 году Лампас создал самую большую в мире каллиграфию на крыше бывшей фабрики "Красный Октябрь" в Москве, ее площадь составила 1625 м . На данный момент это единственное художественное произведение в России, которое видно из космоса.

Технология Non Fungible Token (NFT) превращает физически существующие произведения искусства в виртуальный актив. NFT - это цифровой сертификат, прикрепленный к уникальному объекту. Невзаимозаменяемый токен является уникальным, и его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году на основе смарт-контрактов Ethereum. За время существования NFT было продано 5,35 млн токенов.

В феврале 2021 года работа американского цифрового художника Майка Винкельмана (известного под псевдонимом Beeple) стала первым произведением цифрового искусства. На аукционе он продал свою NFT-картину за рекордные $69 миллионов.