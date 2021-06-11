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Фигурное катание

Тарасова считает, что любовь к фигурному катанию сподвигла Савченко возобновить карьеру

Ранее 37-летняя спортсменка объявила о возобновлении выступлений
Татьяна Тарасова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Любовь к фигурному катанию стала определяющим фактором в решении олимпийской чемпионки в парном катании Алены Савченко возобновить карьеру. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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В пятницу стало известно, что Савченко приняла решение возобновить карьеру, спортсменка будет выступать за сборную США. В 2018 году фигуристка объявила о завершении карьеры.

"Могу сказать только одно - я счастлива за нее и, главное, за себя, если я еще немножко поживу, я ее увижу, - сказала Тарасова. - Не знаю, с кем она будет выступать. Какая любовь к фигурному катанию! Только любовь дает такие силы".

Савченко 37 лет. До 2002 года спортсменка выступала за сборную Украины. В 2003 году фигуристка переехала в Германию и стала представлять эту страну на соревнованиях. С партнером Робином Шолковы фигуристка выиграла пять чемпионатов мира, четыре чемпионата Европы и стала обладательницей двух бронзовых олимпийских медалей.

С сезона-2015/16 Савченко выступала в паре с Бруно Массо. В 2018 году фигуристы выиграли олимпийское золото в Пхёнчхане и стали чемпионами мира.

 

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Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
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