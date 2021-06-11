Тарасова считает, что любовь к фигурному катанию сподвигла Савченко возобновить карьеру

В пятницу стало известно, что Савченко приняла решение возобновить карьеру, спортсменка будет выступать за сборную США. В 2018 году фигуристка объявила о завершении карьеры.

"Могу сказать только одно - я счастлива за нее и, главное, за себя, если я еще немножко поживу, я ее увижу, - сказала Тарасова. - Не знаю, с кем она будет выступать. Какая любовь к фигурному катанию! Только любовь дает такие силы".

Савченко 37 лет. До 2002 года спортсменка выступала за сборную Украины. В 2003 году фигуристка переехала в Германию и стала представлять эту страну на соревнованиях. С партнером Робином Шолковы фигуристка выиграла пять чемпионатов мира, четыре чемпионата Европы и стала обладательницей двух бронзовых олимпийских медалей.

С сезона-2015/16 Савченко выступала в паре с Бруно Массо. В 2018 году фигуристы выиграли олимпийское золото в Пхёнчхане и стали чемпионами мира.