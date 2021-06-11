Чемпионка Олимпиады фигуристка Савченко начала тренироваться в Колорадо в группе Саперфилд

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Чемпионка Олимпиады в Пхёнчхане в парном катании фигуристка Алена Савченко, ранее выступавшая за сборную Германии, приступила к тренировкам в группе Делайлы Саперфилд в Колорадо (США). Об этом ТАСС сообщил источник.

Как ранее сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания Германии, Савченко, объявившая о завершении карьеры в 2018 году, приняла решение ее возобновить.

"Алена сейчас тренируется в Колорадо, в группе Делайлы Саперфилд, и планирует продолжить там работу", - сообщил источник.

Савченко 37 лет, до 2002 года она выступала за сборную Украины, а в 2003-м переехала в Германию и стала выступать за эту страну. С фигуристом Робином Шолковы Савченко выиграла пять чемпионатов мира, четыре чемпионата Европы и стала обладательницей двух бронзовых олимпийских медалей. С сезона-2015/16 спортсменка выступала в паре с Бруно Массо, в 2018 году фигуристы выиграли олимпийское золото в Пхёнчхане и стали чемпионами мира.