Организаторы Игр в Токио могут ввести систему штрафов за нарушение мер против коронавируса

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио рассматривают возможность введения системы штрафов за нарушение правил поведения и мер против коронавируса в период проведения соревнований. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции глава оргкомитета Олимпиады "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

"Мы должны обсудить этот вопрос и принять решение. Мы будем стараться, чтобы до штрафов дело не доходило. Тем не менее мы также хотим избегать нарушений, для обеспечения безопасности необходимо ужесточить правила поведения", - сказала она в ответ на вопрос о том, рассматривают ли организаторы вопрос о применении штрафных санкций во время Игр.

Ранее оргкомитет "Токио-2020" сообщил, что перемещения иностранных спортсменов и журналистов предполагается при необходимости отслеживать с помощью системы GPS. При этом речь не идет об отслеживании "каждого шага" того или иного человека. Запросить доступ к смартфону с целью проверки истории перемещений организаторы могут, к примеру, в случае обнаружения заражения коронавирусом и необходимости установить, где именно был человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.