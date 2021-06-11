МВД России просит болельщиков Евро-2020 заранее приобретать Fan-ID

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. МВД России просит болельщиков, планирующих посещать матчи Евро-2020, заранее приобретать Fan-ID. Об этом сообщается на сайте МВД-Медиа.

"Во избежание недоразумений при приобретении билетов и посещении игр Евро-2020 рекомендуем вам приобретать персонализированные карты зрителя (FAN ID) заблаговременно", - говорится в сообщении министерства.

С подробной информацией для зрителей можно ознакомиться на официальных интернет-ресурсах чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. В России несколько матчей проведут в Санкт-Петербурге, который оказался вторым по их количеству. Он примет семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Чемпионат Европы по футболу 2020, отложенный на год из-за пандемии, сегодня откроется на "Олимпийском стадионе" в Риме матчем Турция - Италия.