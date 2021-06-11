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Футбол в России

Футбольный клуб "Зенит" продлил контракт с вратарем Кержаковым

Новый договор игрока рассчитан до конца сезона-2021/22
Михаил Кержаков Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Михаил Кержаков
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым до конца сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В составе "Зенита" Кержаков провел 63 матча, из которых 21 "на ноль". С петербургской командой футболист четырежды стал чемпионом России, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны.

Помимо "Зенита" Кержаков выступал за нижегородскую "Волгу" и махачкалинский "Анжи", а также на правах аренды - за ульяновскую "Волгу", астраханский "Волгарь", владикавказскую "Аланию" и "Оренбург".

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