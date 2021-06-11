Футбольный клуб "Зенит" продлил контракт с вратарем Кержаковым

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым до конца сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В составе "Зенита" Кержаков провел 63 матча, из которых 21 "на ноль". С петербургской командой футболист четырежды стал чемпионом России, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны.

Помимо "Зенита" Кержаков выступал за нижегородскую "Волгу" и махачкалинский "Анжи", а также на правах аренды - за ульяновскую "Волгу", астраханский "Волгарь", владикавказскую "Аланию" и "Оренбург".