Сборная России по волейболу проиграла словенцам в матче Лиги наций

ТАСС, 11 июня. Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Словении в матче девятого тура предварительного этапа Лиги наций. Турнир проходит в итальянском городе Римини без зрителей.

Матч закончился со счетом 3-2 (19:25, 25:23, 22:25, 25:20, 15:8) в пользу словенцев.

У сборной России пять побед при четырех поражениях, команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Словенцы с 19 очками идут на третьей строчке. В следующем матче российские волейболисты 15 июня сыграют со сборной Сербии.

На предварительном этапе, который завершится 23 июня, 16 команд играют по круговой системе. Четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал.

Первый розыгрыш Лиги наций состоялся в 2018 году. Сборная России дважды подряд выигрывала турнир. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.