Футбольный клуб "Спартак" обжалует решение уфимского суда, вынесенное в пользу Газизова

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обжалует решение Октябрьского районного суда Уфы, принятое в пользу бывшего генерального директора Шамиля Газизова. Об этом ТАСС сообщила член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова, представляющая интересы "Спартака".

В пятницу суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку" с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.

"Довольна процессом - суд отказал "Спартаку" в многочисленных ходатайствах, а это дает многочисленные поводы для обжалования. Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать. Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению, посмотрим, что скажет апелляционная инстанция", - сказала Завьялова.

"Мы затягивать с апелляцией не будем. Краткую жалобу подадим в ближайшее время, а полную - как получим на руки решение суда. Мы пока не можем комментировать его в полной мере, для меня загадка, на какие нормы сошлется суд при принятии решения", - добавила Завьялова.

"Спартак", в частности, подавал ходатайство о приостановке иска Газизова в Уфе до решения дела в Арбитражном суде Москвы. Суд не стал приостанавливать рассмотрение иска Газизова.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля 2020 года, 8 декабря покинул этот пост. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.