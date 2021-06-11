Сборная Бельгии по футболу прилетела в Санкт-Петербург для участия в чемпионате Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии прибыла в Санкт-Петербург для участия в матчах чемпионата Европы. Самолет с футболистами приземлился в аэропорту Пулково.

На групповом этапе сборная Бельгии, которая представляет группу В, сыграет в Санкт-Петербурге с командами России (12 июня) и Финляндии (21 июня). Матч второго тура против сборной Дании бельгийцы проведут 17 июня в Копенгагене.

Чемпионат Европы 2021 года пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также встречу 1/4 финала (2 июля).