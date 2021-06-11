Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Италии в первом матче Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Оракул из Петербурга кот Ахилл напророчил победу сборной Италии над командой Турции в матче открытия чемпионата Европы по футболу. Первое предсказание состоялось в пятницу в городском пресс-центре Евро-2020.

"Исход матча предсказан, видимо, итальянцы победят с разгромным счетом", - сказал ведущий церемонии.

По традиции миски с кормом разместили рядом с флагами Италии и Турции, кот Ахилл сделал выбор в пользу одной из них.

Хозяйка кота, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева ранее сообщала ТАСС, что Ахилл будет выступать оракулом только на тех играх чемпионата Европы, которые пройдут в Петербурге. Следующие предсказания состоятся 12, 14 и 16 июня в Эрмитаже. Кот-оракул Ахилл предскажет исход матчей Бельгия - Россия, Польша - Словакия, Финляндия - Россия.

Кот-предсказатель

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия турнира и финала.

Ахилл предсказывал результаты восьми матчей чемпионата мира - семи петербургских встреч и матча открытия турнира в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться - три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.