Газизов удовлетворен решением суда по иску против футбольного клуба "Спартак"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Бывший генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов остался доволен решением Октябрьского районного суда Уфы, который удовлетворил его иск в отношении "Спартака". Об этом Газизов сообщил ТАСС.

В пятницу суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку" с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.

"Суд удовлетворил иск в полном объеме, поэтому больше нечего говорить, естественно, доволен, - сказал Газизов. - Сторона "Спартака" может подать апелляцию? Это их право, мы находимся в правовом поле".

"Спартак", в частности, подавал ходатайство о приостановке иска Газизова в Уфе до решения дела в Арбитражном суде Москвы. Суд не стал приостанавливать рассмотрение иска Газизова.

Газизову 52 года, он занимал должность генерального директора "Спартака" с июля 2020 года, 8 декабря покинул этот пост. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.