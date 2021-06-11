Футболист Даниил Уткин перешел в "Ахмат" на правах аренды

ТАСС, 11 июня. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" арендовал полузащитника "Краснодара" Даниила Уткина. Об этом сообщает пресс-служба "Ахмата".

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. У грозненского клуба есть право выкупа игрока.

Ранее из "Ахмата" в "Краснодар" перешел форвард Владимир Ильин.

Уткин выступает за основную команду "Краснодара" с сезона-2018/19. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 20 матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги и забил один гол. На счету 21-летнего полузащитника 10 игр за молодежную сборную России, в которых он однажды поразил ворота соперника.