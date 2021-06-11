В центре Рима открыли "Футбольную деревню" Евро

"Это событие символизирует грандиозное возвращение Рим к жизни после начала пандемии", - провозгласила Раджи. Доступ на площадь возможен не более 2 тыс. человек при бронировании бесплатного билета онлайн. На Народной площади установлены большие экраны, на которых будут демонстрировать все матчи, кроме того, предусмотрены развлекательные мероприятия. Все посетители должны быть в масках.

РИМ, 11 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. "Футбольная деревня" на одной из центральных площадей Рима - Народной (Пьяцца дель Пополо) - открылась перед началом чемпионата Европы по футболу. Символическую ленточку за несколько часов до открытия первенства и первого матча между сборными Италии и Турции на Олимпийском стадионе перерезала мэр Рима Вирджиния Раджи.

Другая фан-зона разместилась на центральном проспекте Императорских форумов. На больших экранах здесь будут демонстрироваться только матчи, проходящие на Олимпийском стадионе. Чемпионат Европы проходил в итальянской столице в последний раз в 1980 году, а до этого в 1968 году, когда сборная Италии одержала единственную победу в этом турнире.

На Олимпийском стадионе смогут присутствовать почти 16 тыс. человек, купившие билеты, которые были выбраны в результате жеребьевки. Все болельщики должны предоставить один из трех сертификатов: о вакцинации (признанными в ЕС прививками, в том числе только одной дозой из предусмотренных двух), перенесенном коронавирусе или отрицательном результате теста на инфекцию. По данным "Радио-1", на стадионе будут присутствовать 3 тыс. турецких болельщиков. Для всех иностранных болельщиков из стран вне ЕС и шенгенской зоны предусмотрен двухнедельный карантин по прибытии в Италию.

Перед началом турнира по государственному телевидению РАИ показали трехсерийный документальный фильм о национальной сборной и ее главном тренере Роберто Манчини. Специалист также опубликовал патриотическое письмо, которое начал с обращения: "Дорогая Италия". В тексте он напомнил о всех сложностях, с которыми столкнулся футбол в последний год пандемии.

Матч Италия - Турция начнется в 22:00 мск.