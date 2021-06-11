Тренер бельгийской команды заявил, что игра сборной России не таит для него секретов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу хорошо знакома с командой России, поэтому в предстоящем матче чемпионата Европы от нее не стоит ожидать тактических сюрпризов. Об этом на пресс-конференции перед игрой заявил главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес.

Встреча между сборными России и Бельгии пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Для команд эта игра будет первой на чемпионате Европы.

"Команда подготовилась действительно очень хорошо, мы очень довольны тем, как мы провели последние десять дней, - сказал Мартинес. - Конечно, я полностью согласен с тем, что первая игра всегда дается тяжело, поскольку команде необходимо адаптироваться к турниру, совладать с рядом аспектов, в том числе психологического характера".

"Завтра нас ждет испытание. Между нашими командами нет секретов: мы знаем Россию очень хорошо, как и они нас. Мы сыграем на потрясающем стадионе, в присутствии тысяч российских болельщиков, и нам надо будет справиться с этим в первом матче", - добавил он.

В 2019 году сборные России и Бельгии сыграли дважды, в обеих встречах команда Станислава Черчесова потерпела поражения - 1:3 и 1:4.

Сборная Бельгии в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) занимает первое место.