Хасанова выиграла турнир в Литве и выполнила олимпийский норматив в спортивной ходьбе

ТАСС, 11 июня. Россиянка Эльвира Хасанова стала победительницей международного легкоатлетического турнира в Литве и выполнила олимпийский норматив в спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

Четыре российских ходока постараются выполнить олимпийский норматив на турнире в Литве

Российская спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 30 минут 44 секунды и уложилась в олимпийский норматив - 1 час 31 минута. Второе место заняла представительница Эфиопии Йехуалейе Белетев (1:31.32), третьей стала еще одна россиянка Юлия Турова (1:32.35).

В аналогичных соревнованиях у мужчин серебряный призер чемпионата мира 2019 года Василий Мизинов, ранее уже выполнивший олимпийский норматив, занял второе место, показав результат 1:23.36. Первым финишировал немец Хаген Поле (1:22.19), третьим стал представитель ЮАР Уэйн Снайман (1:23.54).

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. На Олимпийских играх в Токио могут выступить не более 10 спортсменов с нейтральным статусом без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них легкоатлетов из России, имеющих нейтральный статус, не ограничивается.

Среди российских ходоков на данный момент олимпийские нормативы выполнили только Мизинов и Хасанова. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.