УЕФА попросил прикрыть политический лозунг на форме сборной Украины на Евро

"После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом УЕФА перед каждым матчем", - заявили в пресс-службе УЕФА.

В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы для участия в чемпионате политический лозунг украинских националистов "Героям слава!", изображенный на футболке. Вместе с тем организация подтвердила решение оставить на передней части футболки контур Украины, включающий Крым, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. УЕФА также подтвердил, что лозунг на внешней стороне футболки "Слава Украине!", утвержденный в 2018 году, сам по себе может рассматриваться как неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может использоваться на экипировке украинской команды.

Возглас "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" весной 1941 года был принят в качестве приветствия членами Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ), которые активно сотрудничали с гитлеровской Германией. 11 октября 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уставы вооруженных сил, в том числе о введении в украинской армии этого приветствия.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в группе C вместе с командами Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня). Вероятность попадания украинцев в четвертьфинал Евро в Санкт-Петербурге, который пройдет 2 июля, появляется в случае, если они займут третье место в группе.