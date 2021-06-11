Фан-зону для просмотра матчей Евро открыли в московских "Лужниках"

На территории фан-зоны организованы фудкорты, а также открыт шатер, где можно приобрести брендированную продукцию, связанную с чемпионатом

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Фан-зона для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу открылась в пятницу вечером в московском олимпийском комплексе "Лужники". Чтобы попасть на ее территорию, болельщикам необходимо предъявить заранее зарегистрированные онлайн-билеты, передает корреспондент ТАСС. По дороге от станции метро "Спортивная" и станции Московского центрального кольца "Лужники" специально для болельщиков установили информационные столбы, с помощью которых можно изучить карту и понять, как добраться до нужного входа, где расположена фан-зона. К ее открытию около входа в "Лужники" собралось около 30 человек. Все болельщики выстроились в очередь, соблюдая социальную дистанцию для прохождения досмотра. Каждые пять минут по громкоговорителю один из сотрудников объявлял о том, что на данной локации необходимо соблюдать все введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции противоэпидемические меры. Для тех, кто забыл взять средства индивидуальной защиты, организаторы подготовили запас масок и перчаток. "По требованию Роспотребнадзора, вход в фан-зону осуществляется строго в масках и перчатках и при соблюдении дистанции не менее полутора метров", - сказал сотрудник охраны, встречающий гостей на входе в "Лужники".

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Также сотрудники напоминали, что для прохода на территорию спортивного комплекса необходимо было заранее пройти онлайн-регистрацию на сайте euro2020.moscow.sport. На один игровой день каждый человек мог оформить один билет, который действует только вместе с документом, удостоверяющим личность. На входе билеты сканировались, после чего каждому посетителю измеряли температуру тела бесконтактным термометром. Для того, чтобы не создавать массового скопления людей, организаторы разграничили вход и выход из фан-зоны. В организованных помимо трибун двух зонах с пуфиками, где можно посмотреть матчи, места расположены на расстоянии полутора метров друг от друга. А вблизи трибун и зон с пуфиками для общественного пользования установили санитайзеры. За территорией следят сотрудники, которые напоминают гостям, снявшим маски, что средства индивидуальной защиты до конца мероприятия убирать нельзя. Атмосфера праздника На территории фан-зоны организовали фудкорты, шатер, где можно приобрести брендированную продукцию, связанную с чемпионатом. Также здесь установили арт-объект от туристического сервиса Russpass. Его можно будет увидеть с 11 июня по 11 июля в развлекательной зоне болельщиков рядом с Южным спортивным ядром центральной площади "Лужников". Все гости развлекательной зоны смогут "заглянуть" в другие города России, сделать памятные фотографии на фоне стадионов и вдохновиться на спортивные путешествия.

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Как рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму, болельщики увидят стадион в Санкт-Петербурге, который будет принимать матчи Евро. В 2018 году на его поле проходили матчи чемпионата мира по футболу. Также можно будет увидеть стадион футбольного клуба "Краснодар" - туристическую достопримечательность краевого центра, которая носит неофициальное название "Краснодарский Колизей". За полтора часа с момента открытия на территорию фан-зоны пришли более 200 человек. Некоторые из них решили скрасить свое ожидание матча и устроили игры с мячом. Другие активно принимали участие в конкурсе кричалок или танцевали под музыкальные сеты от диджея. В целом атмосфера на площадке праздничная, несмотря на непогоду и ситуацию с коронавирусом. Болельщики с нетерпением ждали трансляцию матча между Турцией и Италией, которая началась в 21:35 по московскому времени с церемонии открытия. "Я был в фан-зоне, когда показывали игры чемпионата мира по футболу. Сегодня, конечно, все иначе [из-за коронавируса], атмосфера немного не такая. Но я все равно решил приехать и насладиться игрой в компании других людей", - рассказал ТАСС болельщик Антон Гришин.

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