Хоккеист Ягр отказался от предложения Бабиша стать лицом кампании вакцинации в Чехии

ПРАГА, 11 июня. /ТАСС/. Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр отказался от предложения премьер-министра Чехии Андрея Бабиша стать лицом проводимой властями в стране кампании по популяризации среди населения идеи необходимости пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения республики Мартина Вашакова, слова которой привело в пятницу Czech Radio.

"Мы говорили с господином премьером о том, что Ягр отказал ему стать демонстратором в пропаганде вакцинации [против коронавируса среди чехов], - отметила она. - Ягр аргументировал [свой отказ] тем, что у него выработаны антитела к коронавирусу".

49-летний Ягр, согласно данным радио, пока не планирует прививаться против коронавируса. Медики считают это решение ошибочным. Прославленный хоккеист отказывается от комментариев на данную тему.

Чешские власти стремятся к тому, чтобы процесс вакцинации охватил не мнее 70% жителей республики, население которой составляют 10,702 млн граждан.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделаны 4 335 379 жителям. Полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 1 905 150 человек. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech ("Бионтек"), американских фирм Moderna ("Модерна") и Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон"), а также британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека").

В Чехии за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 664 839, из них вылечились 1 628 416 человек, 30 219 скончались от осложнений.