Сборная Италии разгромила команду Турции в матче открытия чемпионата Европы по футболу

Забитыми мячами отметились Мерих Демирал (53-я минута, автогол), Чиро Иммобиле (66) и Лоренцо Инсинье (79). Впервые в истории чемпионатов Европы первый гол на турнире был забит в свои ворота. Олимпийский стадион в Риме вмещает 70 634 человека, на матчах чемпионата Европы арену разрешено заполнять на 25% (17 659 зрителей). Лучшим игроком матча стал защитник итальянской команды Леонардо Спинаццола.

РИМ, 11 июня. /ТАСС/. Сборная Италии по футболу со счетом 3:0 обыграла команду Турции в стартовом матче чемпионата Европы. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Риме.

Впервые на чемпионате Европы по футболу первый гол турнира был забит в свои ворота

Сборная Италии становилась чемпионом Европы в 1968 году. Итальянские футболисты дважды завоевывали серебряные медали турнира (2000, 2012) и один раз бронзовые (1988). Лучшим результатом сборной Турции на Евро является выход в полуфинал в 2008 году. Тогда турки поделили третье место со сборной России и завоевали бронзовые медали.

Сборная Италии, которую возглавляет бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, не проигрывает на протяжении 28 матчей подряд (9 побед кряду), последнюю неудачу итальянцы потерпели в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1). Команды Италии и Турции встречались в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 11 июня 2000 года, тогда итальянцы одержали победу со счетом 2:1 и впоследствии дошли до финала турнира, где уступили французам (1:2 в дополнительное время). Манчини забил мяч в матче открытия чемпионата Европы 1988 года в ворота сборной ФРГ (1:1).

Сборная Италии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы А. Итальянцы впервые в игре чемпионата Европы забили более двух голов, проведя 39-й матч на европейских первенствах. Также в группе А выступают команды Швейцарии и Уэльса, которые проведут свой матч в субботу в Баку. Во втором туре сборная Италии в Риме сыграет со швейцарцами, а турки в Баку встретятся с валлийцами. Обе игры состоятся 16 июня.

Первые пять замен на чемпионате Европы

В мае 2020 года из-за пандемии в европейских чемпионатах, а также международных турнирах Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение разрешить делать по ходу матча пять замен вместо трех положенных. Позднее IFAB продлил действие правила пяти замен до конца 2022 года. Временная поправка направлена на поддержку игроков из-за уплотнения графика матчей вследствие коронавируса, что часто приводит к травмам футболистов.

Манчини стал первым тренером, который воспользовался правом пяти замен в основное время матча чемпионата Европы. Его коллега Шенол Гюнеш сделал четыре перестановки в составе по ходу встречи. В случае дополнительного времени в матчах плей-офф тренерам будет разрешено проводить шестую замену. Впервые во встрече чемпионата Европы работала система видеоассистента рефери (VAR).

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Санкт-Петербург среди городов, принимающих встречи чемпионата Европы, оказался вторым по количеству матчей. В городе пройдут семь игр, включая две встречи с участием сборной России и четвертьфинал 2 июля. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.