Бельгийский болельщик, приехавший на Евро, назвал Петербург лучшим городом мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Болельщик сборной Бельгии по имени Томас, приехавший вместе со своим другом поддержать свою команду в матче против россиян, считает Санкт-Петербург лучшим городом мира. Об этом он рассказал ТАСС.

"Мы с другом приехали из Брюсселя, - сказал Томас. - Наш путь на чемпионат Европы получился продолжительным. Сначала мы прилетели в Москву, где пробыли три дня, а потом сели на поезд и приехали в Питер. Намерены вернуться домой в воскресенье, на следующий день после матча".

"Приехали в этот город с одной целью - поддержать нашу команду. Мы заранее купили билеты и вечером пойдем на стадион. Сколько стоила поездка на чемпионат Европы в Россию? Не хочу называть точную сумму, но для меня, инженера, она очень велика", - добавил собеседник ТАСС.

Матч между сборными России и Бельгии пройдет 12 июня на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 22:00 мск. "Уверен, что Бельгия выиграет сегодня у России, потому что у нас лучшая команда мира. Мой любимый игрок - Эден Азар, а моему другу больше нравится Тибо Куртуа", - сказал Томас.

"Вчера мы посетили Эрмитаж и были просто восхищены им. Это уникальное место, картины Рубенса, Рафаэля и да Винчи бесподобны. Когда мы ехали в Санкт-Петербург, то не знали, что в Эрмитаже есть такая прекрасная коллекция картин. Но мы знали, что это один из самых замечательных музеев мира, поэтому решили посетить его", - отметил болельщик бельгийцев.

"В России живут замечательные люди. В Москве, где я был несколько лет назад, немного другая атмосфера, но Петербург - это лучший город, который я посещал в своей жизни", - заключил Томас.