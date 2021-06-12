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Единая лига ВТБ

Баскетболист Мариус Григонис перешел из "Жальгириса" в ЦСКА

Армейский клуб подписал трехлетний контракт с литовским защитником
Мариус Григонис EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU
Описание
Мариус Григонис
© EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

ТАСС, 12 июня. Литовский защитник Мариус Григонис подписал контракт с российским баскетбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Соглашение с баскетболистом, до этого выступавшим за литовский "Жальгирис", рассчитано до лета 2024 года.

"Мы следим за Григонисом на протяжении нескольких лет, он у нас давно на радаре. Мы пополнили состав игроком, который может выступать на нескольких позициях, особенно удачно - на периметре, в качестве второго и третьего номеров, - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Он обладает габаритами, знаниями, качествами созидателя и исполнителя, которые соответствуют уровню нашей команды. Мы очень рады видеть его здесь, приветствуем Мариуса в славной семье ЦСКА".

Григонис отметил, что с нетерпением ждет дебюта в составе московской команды. "По-настоящему рад стать частью ЦСКА. Этот клуб на протяжении многих лет был одной из лучших баскетбольных организаций, выиграл множество титулов, потому для меня, как спортсмена, это большое достижение. С нетерпением жду возможности встретиться с семьей ЦСКА и показать, на что я способен".

Григонису 27 лет, в прошедшем сезоне в составе "Жальгириса" в Евролиге защитник в среднем набирал 13,4 очка, делал 2,2 подбора и 3,3 передачи. Григонис является двукратным чемпионом Литвы (2019, 2020), победителем Лиги чемпионов (третий по силе турнир в Европе), признавался MVP месяца Евролиги, MVP "Финала четырех" Лиги чемпионов ФИБА.

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