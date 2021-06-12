Эрмитажный кот Ахилл предсказал поражение сборной России в стартовом матче Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Оракул из Петербурга кот Ахилл напророчил победу сборной Бельгии над командой России в матче чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня. Трансляция предсказания проходила в официальном аккаунте Ахилла в Instagram .

"Кот выбрал Бельгию", - сказала ведущая церемонии.

По традиции миски с кормом разместили рядом с флагами России и Бельгии, кот Ахилл сделал выбор в пользу одной из них.

Первое предсказание Ахилла состоялось в пятницу в городском пресс-центре Евро-2020, кот предсказал победу сборной Италии над командой Турции в матче открытия чемпионата. Прогноз сбылся - итальянцы выиграли со счетом 3:0.

Следующие предсказания состоятся 14 и 16 июня в Эрмитаже. Кот-оракул Ахилл предскажет исход матчей Польша - Словакия, Финляндия - Россия.