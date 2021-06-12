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Евро-2020

Эрмитажный кот Ахилл предсказал поражение сборной России в стартовом матче Евро

Матч сборной России против команды Бельгии начнется в 22:00 мск
Ахилл Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Ахилл
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Оракул из Петербурга кот Ахилл напророчил победу сборной Бельгии над командой России в матче чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня. Трансляция предсказания проходила в официальном аккаунте Ахилла в Instagram.

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"Кот выбрал Бельгию", - сказала ведущая церемонии.

По традиции миски с кормом разместили рядом с флагами России и Бельгии, кот Ахилл сделал выбор в пользу одной из них.

Первое предсказание Ахилла состоялось в пятницу в городском пресс-центре Евро-2020, кот предсказал победу сборной Италии над командой Турции в матче открытия чемпионата. Прогноз сбылся - итальянцы выиграли со счетом 3:0.

Следующие предсказания состоятся 14 и 16 июня в Эрмитаже. Кот-оракул Ахилл предскажет исход матчей Польша - Словакия, Финляндия - Россия.

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Евро-2020
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