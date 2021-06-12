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Зимние олимпийские виды спорта

Журова отметила, что Железовский был добрым, отзывчивым и целеустремленным человеком

Шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский умер в субботу, ему было 58 лет

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с ТАСС выразила соболезнования в связи со смертью шестикратного чемпиона мира конькобежца Игоря Железовского.

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Умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский
Умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский

Железовский умер в субботу в возрасте 58 лет. Прощание и похороны состоятся 14 июня.

"Мои соболезнования родным и близким, - сказала Журова. - Я ребенком пришла в команду, мне было 16 лет, а старшие меня опекали, в том числе Железовский. Они были уже чемпионами, я, конечно, к ним, и они ко мне всегда трепетно относились, дружили. Прекрасный человек, и даже то, что в последние годы мы выступали за разные страны - он выступал за Белоруссию - никак не влияло, мы были не в одной команде, но тренировались все равно в одном месте. Игорь до последнего дня тренировался с российским тренером, поэтому он всегда был рядом с нами".

"Конечно, это очень неожиданно. Он был абсолютно добродушным, милым, отзывчивым человеком, я бы сказала - "добрый парень". При этом безумно целеустремленный и где-то невезучий - он завоевал много наград, но ему не далась олимпийская золотая медаль. Но он остался добрым, не озлобился ни на кого, всегда был невозможно хорошим человеком", - добавила Журова.

Железовский считался лучшим спринтером мира в конце 80-х - начале 90-х годов, однако не сумел завоевать олимпийское золото. На его счету бронзовая медаль Олимпиады в Калгари (1988) и серебряная награда Игр в Лиллехаммере (1994) на дистанции 1 000 м. Он рекордные шесть раз побеждал на чемпионатах мира в спринтерском многоборье (1985, 1986, 1989, 1991-1993), является многократным чемпионом СССР, победителем этапов Кубка мира, обладателем Кубка мира (1991-1993). Четыре раза Железовский устанавливал мировые рекорды в различных дисциплинах.

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Журова, Светлана СергеевнаЗимние олимпийские виды спорта
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