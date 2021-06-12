Филимонов заявил, что его удивил выбор Черчесова по вратарям сборной России на Евро

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Бывший вратарь московского "Спартака" и сборной России Александр Филимонов считает, что голкипер московского "Локомотива" Маринато Гилерме своей игрой в прошедшем сезоне заслужил право на участие в чемпионате Европы, кроме того, он имеет больше опыта игры в важных матчах, чем вызванные в сборную вратари. Такое мнение Филимонов высказал ТАСС.

Станислав Черчесов вызвал в сборную России на чемпионат Европы Антона Шунина ("Динамо"), Матвея Сафонова ("Краснодар") и Юрия Дюпина ("Рубин"). По итогам прошедшего сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги Гилерме был признан лучшим вратарем.

"Я удивлен, что не вызвали Гилерме, - сказал Филимонов. - Могу это аргументировать тем, что он единственный вратарь, который сыграл 14 игр "на ноль" в прошедшем сезоне. Это больше половины тех матчей, что он сыграл. Также он имеет опыт игры на больших турнирах, а Дюпин не имеет, Шунин и Сафонов тоже, то есть, в принципе, ребята все новички, но это выбор главного тренера".

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Сборная России на групповом этапе сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). В Санкт-Петербурге пройдут семь игр, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля.