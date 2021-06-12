{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Арина Аверина стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в многоборье

Сестра победительницы Дина Аверина заняла третье место
Арина Аверина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Арина Аверина
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 12 июня. Россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования проходят в болгарской Варне.

Аверина в сумме за четыре упражнения набрала 109,100 балла. Второе место у представительницы Болгарии Боряны Калейн (107,625). Третьей стала россиянка Дина Аверина (107,325).

Арине Авериной 22 года, она стала восьмикратной чемпионкой Европы. Также она является трехкратной чемпионкой России, четырехкратной чемпионкой мира.

Чемпионат Европы завершится 13 июня.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Евро-2020
Самедов: российские футболисты должны сыграть дисциплинированно в матче с бельгийцами
Бывший полузащитник сборной России считает, что ничья будет успешным результатом для национальной команды
Самедов: российские футболисты должны сыграть дисциплинированно в матче с бельгийцами
Читать полностью