Арина Аверина стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в многоборье

ТАСС, 12 июня. Россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования проходят в болгарской Варне.

Аверина в сумме за четыре упражнения набрала 109,100 балла. Второе место у представительницы Болгарии Боряны Калейн (107,625). Третьей стала россиянка Дина Аверина (107,325).

Арине Авериной 22 года, она стала восьмикратной чемпионкой Европы. Также она является трехкратной чемпионкой России, четырехкратной чемпионкой мира.

Чемпионат Европы завершится 13 июня.