Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью в матче чемпионата Европы по футболу

БАКУ, 12 июня. /ТАСС/. Сборные Швейцарии и Уэльса по футболу сыграли вничью со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Баку.

В составе швейцарцев мяч забил Брель Эмболо (49-я минута). У сборной Уэльса отличился Киффер Мур (74), который по ходу первого тайма столкнулся с игроком швейцарской команды, но продолжил встречу с перебинтованной головой. На 85-й минуте мяч в ворота валлийцев первым касанием в матче отправил вышедший на замену Марио Гавранович, однако гол был отменен из-за офсайда благодаря вмешательству системы видеоассистента рефери (VAR). Впервые на чемпионате Европы взятие ворот не было засчитано после использования VAR. Эмболо был признан лучшим игроком матча.

Сборные Швейцарии и Уэльса набрали по одному очку. Также в группе А выступают команды Италии и Турции, в пятницу в матче открытия чемпионата Европы в Риме итальянцы одержали победу со счетом 3:0. Во втором туре швейцарцы в Риме встретятся со сборной Италии, а валлийцы в Баку сыграют с командой Турции. Обе игры состоятся 16 июня.

Сборные Уэльса и Швейцарии впервые встретились в финальной части чемпионата Европы. Валлийцы во второй раз принимают участие в финальной стадии чемпионата Европы, на турнире 2016 года они вышли в полуфинал и стали обладателями бронзовых медалей. Швейцарцы в пятый раз отобрались на чемпионат Европы, лучшим результатом команды является выход в 1/8 финала прошлого турнира.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Санкт-Петербург среди городов, принимающих встречи чемпионата Европы, оказался вторым по количеству матчей. В городе пройдут семь игр, включая две встречи с участием сборной России и четвертьфинал 2 июля. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.