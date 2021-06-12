Анастасия Павлюченкова проиграла в финале Roland Garros

Павлюченкова перед началом турнира находилась на 32-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка выиграла 12 титулов под эгидой организации. В финал турнира Большого шлема Павлюченкова вышла впервые, этот турнир стал для нее 52-м.

Павлюченкова стала первой россиянкой, вышедшей в финал турнира Большого шлема, с 2015 года, тогда в решающем матче Australian Open играла Мария Шарапова. В финале Roland Garros россиянки не играли с 2014 года, тогда в решающей встрече также принимала участие Шарапова.

Крейчикова располагается на 33-й строчке рейтинга WTA. Чешка впервые играла в финале турнира Большого шлема. Ранее в ее активе был один выигранный турнир под эгидой WTA. Крейчикова стала первой чешской теннисисткой, выигравшей Roland Garros.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.