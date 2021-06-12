Фан-фестивали "Наши парни" в поддержку сборной России по футболу пройдут в Туле

ТАСС, 12 июня. Фан-фестивали "Наши парни" в поддержку сборной России по футболу на чемпионате Европы организуют в Туле на двух площадках - Казанской набережной и на территории Тульского кремля. Они будут работать 12, 16 и 21 июня, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"12 июня на Казанской набережной в Туле будет организована площадка "Наши парни", где с 20:30 начнется фан-программа в поддержку сборной России. 16 и 21 июня такие же площадки будут открыты в Тульском кремле. За два часа до трансляций для зрителей будут организованы развлекательная и концертная программы, спортивные и интерактивные площадки, зона фудкорта и розыгрыш призов", - сообщили в пресс-службе.

Трансляция матча Россия - Бельгия состоится 12 июня в 22:00 мск.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Помимо Тулы, фан-зоны будут организованы в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Самаре и Ульяновске.