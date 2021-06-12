Российские теннисисты проведут сбор перед Олимпиадой в Южно-Сахалинске

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты, которые будут выступать на летних Олимпийских играх в Токио, 11 июля начнут подготовительный сбор в Южно-Сахалинске. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев назвал состав женской сборной России по теннису на Олимпиаду в Токио

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Ролан Гаррос" закончился, и надо готовиться к Олимпиаде. Я планирую собрать всех игроков сборных с 11 июля в Южно-Сахалинске. Чтобы пройти акклиматизацию, в том же климатическом поясе. И оттуда вылетаем в Токио", - сказал Тарпищев.

Ранее Тарпищев в разговоре с ТАСС назвал составы мужской и женской команд на Олимпийские игры. У женщин в одиночном разряде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина. В состав мужской команды вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.