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Олимпиада в Токио

Российские теннисисты проведут сбор перед Олимпиадой в Южно-Сахалинске

Ранее президент Федерации тенниса России в разговоре с ТАСС назвал составы мужской и женской команд на Олимпийские игры
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты, которые будут выступать на летних Олимпийских играх в Токио, 11 июля начнут подготовительный сбор в Южно-Сахалинске. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

"Ролан Гаррос" закончился, и надо готовиться к Олимпиаде. Я планирую собрать всех игроков сборных с 11 июля в Южно-Сахалинске. Чтобы пройти акклиматизацию, в том же климатическом поясе. И оттуда вылетаем в Токио", - сказал Тарпищев.

Ранее Тарпищев в разговоре с ТАСС назвал составы мужской и женской команд на Олимпийские игры. У женщин в одиночном разряде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина. В состав мужской команды вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичОлимпиада в Токио
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