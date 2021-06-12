Павлюченкова пообещала стать сильнее после поражения в финале Roland Garros

ТАСС, 12 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассчитывает сыграть лучше на следующем Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Об этом она рассказала после поражения в финале турнира в прямом эфире телеканала Eurosport.

"С самого детства я мечтала оказаться в финале такого большого турнира, - сказала Павлюченкова. - Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые сегодня здесь, я слышала от них много поддержки, это много значит в такое тяжелое время. Я не прощаюсь со всеми вами. Я вернусь и буду играть лучше".

Павлюченковой 29 лет, она находится на 32-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей 12 турниров под эгидой организации. В финал турнира Большого шлема Павлюченкова вышла впервые.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.