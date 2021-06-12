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Roland Garros

Кафельников: Павлюченкова после финала Roland Garros не остановится на достигнутом

В решающем матче турнира во Франции россиянка уступила чешке Барборе Крейчиковой
Евгений Кафельников Андрей Иванов/ТАСС
Описание
Евгений Кафельников
© Андрей Иванов/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после поражения в финале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) не будет останавливаться на достигнутом. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России, победитель Roland Garros 1996 года Евгений Кафельников.

В субботу Павлюченкова проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в финальном матче турнира. Встреча завершилась со счетом 6:1, 2:6, 6:4 в пользу чешской спортсменки.

"Безусловно, это определенный успех, но очень жаль, когда доходишь до финального матча [и проигрываешь]. Для Насти этот результат - не очень, хотелось победы. Теннис - такая штука; к сожалению, все бывает", - сказал Кафельников.

"Не хватило везения, удачи, - добавил он. - Соперницы были в одинаковых условиях, обе играли первый матч такого важного турнира, обе нервничали. Одной повезло больше, чем другой".

На вопрос о том, на что Павлюченкова может рассчитывать в текущем сезоне после выхода в финал Roland Garros, Кафельников затруднился дать ответ. "Наверняка, она рассчитывает продолжать сезон в том же самом духе. Не думаю, что она будет останавливаться на достигнутом", - резюмировал собеседник агентства.

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