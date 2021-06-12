{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по дзюдо

Российские дзюдоисты заняли четвертое место в медальном зачете на чемпионате мира

В воскресенье на чемпионате мира пройдут командные соревнования
Тамерлан Башаев EPA-EFE/ZSOLT SZIGETVARY
Описание
Тамерлан Башаев
© EPA-EFE/ZSOLT SZIGETVARY

БУДАПЕШТ, 12 июня. /ТАСС/. Российские дзюдоисты завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой награде на чемпионате мира по дзюдо и заняли четвертое место в медальном зачете турнира. Соревнования проходят в Будапеште.

На эту тему
Российский дзюдоист Башаев завоевал серебро на чемпионате мира в Венгрии
Российский дзюдоист Башаев завоевал серебро на чемпионате мира в Венгрии

Золото в весовой категории до 60 кг выиграл Яго Абуладзе. Вторым в весовой категории свыше 100 кг стал Тамерлан Башаев. Бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг завоевал Якуб Шамилов.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Японии (5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали). Вторыми стали представители Грузии (1-1-2), третьими стали испанцы (1-1-2).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские дзюдоисты на чемпионате выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна используется фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В воскресенье на чемпионате мира пройдут командные соревнования, которые завершат программу турнира.

Теги
Чемпионат мира по дзюдо
Евро-2020
Дзюба и Баринов вошли в стартовый состав сборной России на матч Евро с бельгийцами
Встреча состоится в Санкт-Петербурге, начало игры запланировано на 22:00 мск
Дзюба и Баринов вошли в стартовый состав сборной России на матч Евро с бельгийцами
Читать полностью