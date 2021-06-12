Российские дзюдоисты заняли четвертое место в медальном зачете на чемпионате мира

БУДАПЕШТ, 12 июня. /ТАСС/. Российские дзюдоисты завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой награде на чемпионате мира по дзюдо и заняли четвертое место в медальном зачете турнира. Соревнования проходят в Будапеште.

Золото в весовой категории до 60 кг выиграл Яго Абуладзе. Вторым в весовой категории свыше 100 кг стал Тамерлан Башаев. Бронзовую медаль в весовой категории до 66 кг завоевал Якуб Шамилов.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Японии (5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали). Вторыми стали представители Грузии (1-1-2), третьими стали испанцы (1-1-2).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские команды до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн. Российские дзюдоисты на чемпионате выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна используется фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В воскресенье на чемпионате мира пройдут командные соревнования, которые завершат программу турнира.