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Евро-2020

Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание в матче Евро с финнами. Игра прервана

Футболисты покинули поле
© EPA-EFE/Friedemann Vogel

ТАСС, 12 июня. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии.

В концовке первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, а затем его унесли на носилках в подтрибунное помещение. Позднее игрока увезли со стадиона на машине скорой помощи. Матч приостановлен при счете 0:0, футболисты покинули поле.

Эриксену 29 лет. Он является игроком итальянского "Интера", в составе которого стал чемпионом Италии сезона-2020/21. Ранее футболист выступал за английский "Тоттенхэм" и нидерландский "Аякс", в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны.

В составе сборной Дании Эриксен провел 108 матчей и забил 36 мячей.

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